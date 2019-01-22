На Ямале наращивают темпы строительства автодороги «Надым – Салехард»

СЕГОДНЯ 15:04 2019-01-22T15:09:40+03:00

В 2019 году необходимо построить и обеспечить ввод в эксплуатацию 78 километров трассы

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Работы на участке «Надым – Салехард» и на автодороге «Объезд г. Надым» идут согласно графику. Подрядчики наращивают темпы строительства.

Ход строительства этих двух приоритетных объектов дорожного строительства в Надымском районе обсудили 22 января. Рабочее совещание в Надыме состоялось под председательством первого заместителя губернатора Алексея Ситникова. В совещании приняли участие директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков, директор ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Игорь Маношкин, руководители подрядных организаций.

Напомним, строительство трассы «Надым – Салехард» началось в 2011 году. Общая протяжённость участка –344 километра. Финансирование строительства осуществляется из двух источников: окружного бюджета и программы «Сотрудничество».

- В 2019 году нам необходимо построить и обеспечить ввод в эксплуатацию 78 километров трассы. В 2020 году планы на строительство и ввод 71 километра, подчеркнул первый заместитель главы региона.

Он напомнил, что губернатор в своём ежегодном докладе поставил задачу – открыть сквозной проезд по автомобильной дороге к исходу 2020 года. Все условия для этого есть.

- Что касается «Объезда г. Надым», к этому сезону мы планируем обеспечить проезд легковых машин уже по щебёночной насыпи», - отметил Максим Першиков.

В настоящее время на участке строительства автодороги «Объезд г. Надым» ведутся работы по устройству финишных слоёв земляного полотна, строительству опор путепровода, укреплению откосов матрацами «Рено». На участке задействовано почти три десятка рабочих и 10 единиц спецтехники. Руководители подрядных организаций доложили о выполненных работах.