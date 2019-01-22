2019-01-22T14:43:01+03:00
Общество

Прокуратура обязала администрацию Лабытнанги осветить автомобильные дороги

Темными оказались улицы Бованенко и переулок Ленинский
Анна Полякова
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Прокуратура Лабытнанги провела проверку по коллективному обращению горожан об отсутствии освещения на улицах Бованенко и переулка Ленинский.

Как выяснилось, вопреки требованиям закона, администрация города работу по организации уличного освещения в полном объёме не проводила, в результате на двух автомобильных дорогах освещение отсутствует.

В судебном заседании представитель администрации исковые требования прокурора не признал, мотивировал свою позицию тем, что администрация использовала свои полномочия в данной сфере посредством заключения концессионного соглашения с энергоснабжающей организацией.

Между тем, в судебном заседании установлено, что соглашение не предусматривало оборудование указанных улиц освещением, денежные средства на это администрацией не выделялись.

В результате суд обязал администрацию города организовать уличное освещение на участках автомобильных дорог в темное время суток, сообщает прокуратура ЯНАО.

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