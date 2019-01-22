Салехардский комбинат принял первую крупную партию рыбы 2019 года

СЕГОДНЯ 14:09 2019-01-22T14:11:41+03:00

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На Салехардский комбинат поступила первая в этом году партия подлёдного улова. Более 50 тонн привезли на 9 машинах - это новопортовская ряпушка, язь, щука и налим, сданные национальной общиной «Ван Рут» из Шурышкарского района. С этой партии началось заполнение мощностей холодильных камер завода, где поступившая рыба раскладывается по сортам и видам.

Эта партия рыбы пойдёт на производство консервов и полуфабрикатов, которые поступят в продажу уже в феврале.

- Ежемесячно на комбинат поступает около 200 тонн рыбы. В среднем за год салехардский завод перерабатывает 3 600 тонн рыбы. В 2018 году на предприятии произведено более 2 100 тонн различной рыбной продукции, в том числе выпущено около 3 млн банок консервов, - сообщил коммерческий директор ООО «Салехардский комбинат» Николай Петухов.

В числе постоянных поставщиков сырья на комбинат -

рыбохозяйственные организации Ямала: Горковский рыбозавод, Аксарковское рыбопромысловое предприятие, Новопортовский рыбозавод, Салемальский рыбозавод, ООО "Святогор", Совхоз "Байдарацкий" и другие, а также рыболовецкие общины коренных малочисленных народов Севера.