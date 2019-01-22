2019-01-22T14:11:41+03:00
Экономика

Салехардский комбинат принял первую крупную партию рыбы 2019 года

Более 50 тонн привезли на 9 машинах
Анна Полякова
Поделиться:
Салехардский комбинат принял первую крупную партию рыбы 2019 года Фото: правительство ЯНАОСалехардский комбинат принял первую крупную партию рыбы 2019 года Фото: правительство ЯНАО
Изменить размер текста:

На Салехардский комбинат поступила первая в этом году партия подлёдного улова. Более 50 тонн привезли на 9 машинах - это новопортовская ряпушка, язь, щука и налим, сданные национальной общиной «Ван Рут» из Шурышкарского района. С этой партии началось заполнение мощностей холодильных камер завода, где поступившая рыба раскладывается по сортам и видам.

Эта партия рыбы пойдёт на производство консервов и полуфабрикатов, которые поступят в продажу уже в феврале.

- Ежемесячно на комбинат поступает около 200 тонн рыбы. В среднем за год салехардский завод перерабатывает 3 600 тонн рыбы. В 2018 году на предприятии произведено более 2 100 тонн различной рыбной продукции, в том числе выпущено около 3 млн банок консервов, - сообщил коммерческий директор ООО «Салехардский комбинат» Николай Петухов.

В числе постоянных поставщиков сырья на комбинат -

рыбохозяйственные организации Ямала: Горковский рыбозавод, Аксарковское рыбопромысловое предприятие, Новопортовский рыбозавод, Салемальский рыбозавод, ООО "Святогор", Совхоз "Байдарацкий" и другие, а также рыболовецкие общины коренных малочисленных народов Севера.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ямальские товаропроизводители представили свою продукцию на Международной выставке
На Ямале наращивают темпы строительства автодороги «Надым – Салехард»
Прокуратура обязала администрацию Лабытнанги осветить автомобильные дороги
Прокуратура заглянула в тарелки студентов Ямальского колледжа после скандала в соцсети
Рецидивист из Лабытнанги признался в краже денег с карты
В горных ручьях Полярного Урала ученые обнаружили превышение опасного канцерогена
В Ноябрьске впервые сразятся бойцы ММА
По автозимнику «Уренгой-Красноселькуп» возобновилось движение транспорта
Ямал и Финляндия будут развивать взаимовыгодные отношения
Сбербанк предоставил «защищенные кредиты» людям с инвалидностью
Ямал отправит в Финляндию 5800 шкур оленей
Три новых авиарейса появились в расписании аэропорта Новый Уренгой
Ямалец потерял 22 тысяч рублей, установив на телефоне ворующее приложение
Более 16 тысяч ямальцев окунулись в крещенские купели
В Тарко-Сале назовут лучших сельских спортсменов Ямала
Зимник «Уренгой – Красноселькуп» закрыли из-за непогоды
Новоуренгоец поверил, что разговаривает с сотрудником банка, и потерял 57 700 рублей
Трое ямальцев вышли в финал Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России»
Погода на Ямале 22 января: днем повсеместно пройдут снегопады
В Тазовском районе построят больничный городок и Центра культурного развития
В горсаду Салехарда появились «домики для птиц»
Прокуратура проверит организацию питания в Ямальском многопрофильном колледже
Во дворах Салехарда проверили уборку снега и высоту сугробов
Ямалец спустя 2 года после ДТП получил больше миллиона рублей компенсации
Молодые пуровские патриоты пройдут «Дорогам поколений»
На Ямале ожидаются метели с гололедными явлениями
В Ноябрьске на загородной трассе гинеколог спас дальнобойщика
Ямальские застройщики в 2018 году получили 176 участков земли