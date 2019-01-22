2019-01-22T14:06:22+03:00
Происшествия

Прокуратура заглянула в тарелки студентов Ямальского колледжа после скандала в соцсети

Существенных нарушений в столовой не выявлено, а ванные оказались без леек и замков
Анна Полякова
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Прокуратура заглянула в тарелки студентов Ямальского колледжа Фото: prokyanao.ruПрокуратура заглянула в тарелки студентов Ямальского колледжа Фото: prokyanao.ru
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Ямальская прокуратура проверила «Ямальский многопрофильный колледж», оценив организацию питания в учебном заведении. Поводом для этого послужила информация, которая распространилась в сети Интернет, о столовских ужасах.

Представитель ведомства совместно со специалистами Управления Роспотребнадзора по ЯНАО и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии ЯНАО» на месте разбирались в ситуации. Проверены документы на поставляемые продукты, санитарные книжки работников, бракеражный журнал, отобраны пробы в пищеблоке. В результате существенных нарушений в столовой колледжа не выявлено.

- Обнаружено несколько тарелок со сколами, зафиксировано отсутствие прибора для измерения относительной влажности и температуры воздуха на складском помещении, - пояснили в прокуратуре ЯНАО, - окончательные выводы о результатах проверки будут сделаны после лабораторных исследований отобранных в ходе проверки проб.

Фото: prokyanao.ru

Фото: prokyanao.ru

После проверки прокурор встретился со студентами колледжа. Откровенный разговор выявил иные нарушения. Учащиеся пожаловались на отсутствие в ванных помещениях общежития душевых леек, неисправность запорных устройств. Администрация учреждения тут же приступила к устранению указанных нарушений.

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