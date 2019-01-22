Рецидивист из Лабытнанги признался в краже денег с карты

СЕГОДНЯ 13:39 2019-01-22T13:39:59+03:00

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В Лабытнанги полицейские по горячим следам раскрыли кражу денег с банковской карты. Правоохранители выяснили, что женщина потеряла свой сотовый телефон, чем воспользовался злоумышленник и через «Мобильный банк» перевел на свою банковскую карту денежные средства в сумме 4 400 рублей.

Однако долго наслаждаться своей хитроумностью ему не удалось. 26-летнего ранее судимого мужчину задержали в течение суток. Вину он признает полностью, отобрана явка с повинной. С него взяли подписку о невыезде.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств», сообщает УМВД России по ЯНАО.