2019-01-22T12:54:50+03:00
Общество

В горных ручьях Полярного Урала ученые обнаружили превышение опасного канцерогена

В полевой сезон 2019 года эксперты вернутся на полигоны для сбора новых данных
Анна Полякова
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В горных ручьях Полярного Урала ученые обнаружили превышение опасного канцерогена Фото: Научный центр изучения Арктики, г. СалехардВ горных ручьях Полярного Урала ученые обнаружили превышение опасного канцерогена Фото: Научный центр изучения Арктики, г. Салехард
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Ямальские учёные намерены оценить уровень влияния туризма на водные экосистемы Полярного Урала. Результаты исследований проб поверхностных вод, взятых на научных полигонах в Пуровском, Тазовском, Шурышкарском и Приуральском районах, вызывают обеспокоенность экспертов. Исследования проводились летом 2018 года. Анализируют данные в Научном центре изучения Арктики.

В двух горных ручьях, один из них носит название Романтиков, выявлено повышенное содержание – канцерогена, источником которого являются промышленные выбросы и автомобильный транспорт. Появление загрязнителя ямальские учёные связывают с активным развитием самостоятельного туризма. Уникальные экосистемы Полярного Урала подвергаются негативному воздействию.

В полевой сезон 2019 года ямальские учёные вернутся на Полярный Урал для сбора новых данных.

– Исследования необходимо продолжить для получения дополнительной информации о загрязнении природных сред на данном научном полигоне, – комментирует доктор биологических наук, заведующий сектором эколого-биологических исследований Научного центра изучения Арктики Елена Агбалян.

Что касается остальных исследованных водных объектов, то их отличает низкий уровень минерализации, характерный для ультрапресной воды, химические показатели соответствуют региональным значениям.

Добавим, что в 2016 году ученые провели комплексные исследования озера Большое Щучье в Горнохадатинском биологическом заказнике. В результате, не смотря на привлекательность озера, учёные не рекомендовали развивать здесь массовый туризм, который может негативно сказаться на его уникальной экосистеме.

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