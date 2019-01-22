2019-01-22T13:09:21+03:00
Спорт

В Ноябрьске впервые сразятся бойцы ММА

Соревнования по смешанным боевым единоборствам состоятся 26-27 января
Анна Полякова
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В Ноябрьске впервые сразятся бойцы ММА Фото: admnoyabrsk.ruВ Ноябрьске впервые сразятся бойцы ММА Фото: admnoyabrsk.ru
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В Ноябрьске впервые пройдут соревнования по смешанным боевым единоборствам. Заявки на участие в турнирах уже отправили 125 бойцов ММА. Спортсменов 26-27 января примет МАУ СОК «Зенит» им. Юрия Морозова».

В боях будут участвовать спортсмены из Салехарда, Нового Уренгоя, Надыма, Муравленко, Пуровского и Тазовского районов. Ноябрьск представят спортивные клубы: «Бархо», «89 Легион» и «Гладиатор», сообщает администрация города.

Предварительные бои состоятся 26 и 27 января, начало в 10 часов утра. Финальные схватки пройдут 27 января в 14.00.

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