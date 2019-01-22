По автозимнику «Уренгой-Красноселькуп» возобновилось движение транспорта

СЕГОДНЯ 12:02 2019-01-22T12:07:10+03:00

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На Ямале 22 января с 14:00 вновь открыт проезд по автозимнику «Уренгой-Красноселькуп». На сезонную трассу пропускают все полноприводные автомобили общей массой до 30 тонн, сообщает Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО..

Работу это автодороги приостановили еще накануне вечером. Здесь властвовал порывистый ветер 13-18 м/с, снегопад, ограниченная видимость мешала безопасному движению по автодороге.

Тогда же было закрыто движение и на участке «Салемал – Панаевск – Яр-Сале» автозимника «Аксарка – Салемал – Панаевск – Яп-Сале». Сегодня с 10:00 эта дорога доступна только для полноприводных авто общей массой до 10 тонн.

Трасса «Лабытнанги – Мужи – Теги» доступна для всех видов машин общей массой до 15 тонн. На зимник «Салехард – Надым» пропускают все виды транспортных средств общей массой до 30 тонн.

Дорожники обращают внимание пользователей автозимников – необходимо соблюдать установленный тоннаж и следовать дорожным знакам на сезонной трассе. Также рекомендуется оставлять свои контакты на КПП для того, чтобы дежурный и диспетчер владели информацией о количестве заезжающих и выезжающих автомобилей.