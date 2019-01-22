Ямал и Финляндия будут развивать взаимовыгодные отношения

СЕГОДНЯ 11:37 2019-01-22T12:44:57+03:00

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«Мы открыты для сотрудничества. Уверен, что взаимовыгодные отношения между Ямалом и Финляндией будут развиваться», - завил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время визита ямальской делегации в Хельсинки.

По словам главы региона, для округа большой интерес представляют сразу несколько направлений. В том числе, это увеличение внешнеторгового оборота между предприятиями региона и Финляндии. Особого внимания заслуживает социальная сфера. Темы, связанные со строительством детских садов, школ, спортивных и медицинских центров в северных условиях, а также обмен успешными туристическими практиками – сегодня особенно актуальны.

Во время двухсторонней встречи с заместителем министра занятости и экономики Финляндии Петри Пелтоненом Дмитрий Артюхов сделал акцент на социально-экономических успехах региона, рассказал о реализации проекта «Ямал СПГ» и строительстве нового завода по производству сжиженного природного газа на Гыдане.

Зарубежные коллеги отметили, что у Ямала и Финляндии много схожих особенностей. Данный факт поспособствует в решении задач, актуальных для обеих северных территорий.