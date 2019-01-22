2019-01-22T10:52:56+03:00
Экономика

Ямал отправит в Финляндию 5800 шкур оленей

В Хельсинки ямальцы также обсудили вопрос поставки мяса
Анна Полякова
Поделиться:
Ямал отправит в Финляндию 5800 шкур оленей Фото: правительство ЯНАОЯмал отправит в Финляндию 5800 шкур оленей Фото: правительство ЯНАО
Изменить размер текста:

Ямальское предприятие «Мясоперерабатывающий комплекс «Паюта» и финская компания «LapinNahkaOy» договорились о сотрудничестве. Внешнеэкономический контракт между ними был подписан 18 января во время рабочей поездки делегации ЯНАО в Хельскинки, сообщает правительство ЯНАО.

По контракту в 2019 году МУП «Паюта» поставит в Финляндию 5800 шкур оленей. Компания «LapinNahkaOy» занимается переработкой и созданием изделий из шкур северного оленя. Производство осуществляется вручную с использованием традиционных методов.

Кроме того, с одной из частных компаний Хельсинки ямальцы обсудили вопрос поставки мяса северного оленя. Предварительные переговоры получили положительную оценку обеих сторон.

Напомним, дружеские отношения между Ямало-Ненецким автономным округом и Финляндией существуют уже несколько лет. Традиционными стали официальные визиты представителей Ямала и Финляндии. В 2019 году стороны также проведут ряд совместных профильных мероприятий.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В горных ручьях Полярного Урала ученые обнаружили превышение опасного канцерогена
В Ноябрьске впервые сразятся бойцы ММА
По автозимнику «Уренгой-Красноселькуп» возобновилось движение транспорта
Ямал и Финляндия будут развивать взаимовыгодные отношения
Сбербанк предоставил «защищенные кредиты» людям с инвалидностью
Три новых авиарейса появились в расписании аэропорта Новый Уренгой
Ямалец потерял 22 тысяч рублей, установив на телефоне ворующее приложение
Более 16 тысяч ямальцев окунулись в крещенские купели
В Тарко-Сале назовут лучших сельских спортсменов Ямала
Зимник «Уренгой – Красноселькуп» закрыли из-за непогоды
Новоуренгоец поверил, что разговаривает с сотрудником банка, и потерял 57 700 рублей
Трое ямальцев вышли в финал Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России»
Погода на Ямале 22 января: днем повсеместно пройдут снегопады
В Тазовском районе построят больничный городок и Центра культурного развития
В горсаду Салехарда появились «домики для птиц»
Прокуратура проверит организацию питания в Ямальском многопрофильном колледже
Во дворах Салехарда проверили уборку снега и высоту сугробов
Ямалец спустя 2 года после ДТП получил больше миллиона рублей компенсации
Молодые пуровские патриоты пройдут «Дорогам поколений»
На Ямале ожидаются метели с гололедными явлениями
В Ноябрьске на загородной трассе гинеколог спас дальнобойщика
Ямальские застройщики в 2018 году получили 176 участков земли