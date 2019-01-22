Ямал отправит в Финляндию 5800 шкур оленей

СЕГОДНЯ 10:47 2019-01-22T10:52:56+03:00

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Ямальское предприятие «Мясоперерабатывающий комплекс «Паюта» и финская компания «LapinNahkaOy» договорились о сотрудничестве. Внешнеэкономический контракт между ними был подписан 18 января во время рабочей поездки делегации ЯНАО в Хельскинки, сообщает правительство ЯНАО.

По контракту в 2019 году МУП «Паюта» поставит в Финляндию 5800 шкур оленей. Компания «LapinNahkaOy» занимается переработкой и созданием изделий из шкур северного оленя. Производство осуществляется вручную с использованием традиционных методов.

Кроме того, с одной из частных компаний Хельсинки ямальцы обсудили вопрос поставки мяса северного оленя. Предварительные переговоры получили положительную оценку обеих сторон.

Напомним, дружеские отношения между Ямало-Ненецким автономным округом и Финляндией существуют уже несколько лет. Традиционными стали официальные визиты представителей Ямала и Финляндии. В 2019 году стороны также проведут ряд совместных профильных мероприятий.