Три новых авиарейса появились в расписании аэропорта Новый Уренгой

СЕГОДНЯ 09:58 2019-01-22T10:28:27+03:00

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Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» открыла новые регулярные авиарейсы из аэропорта Новый Уренгой в Пермь, Сургут и Челябинск, а также продолжает программу полетов в Казань и Бугульму. Перелёты выполняются на авиалайнере Bombardier CRJ200 вместимостью 50 мест, сообщает администрация Нового Уренгоя.

Выполнение рейсов в Пермь из газовой столицы запланировано по вторникам и субботам. Перелет в одну сторону займет 2 часа 30 минут.

В Сургут можно улететь по пятницам и с промежуточной посадкой в Челябинске. Обращаем внимание, что рейс в Сургут выполняется в одну сторону. Общее время полета (с учетом посадки в Челябинске) составит 5 часов.

Рейсы в Казань запланированы три раза в неделю – по вторникам, четвергам и воскресеньям. По вторникам в Казань летит с промежуточной посадкой в Челябинске. Обратный рейс выполняется по пятницам также с Челябинском в расписании. По четвергам и воскресеньям выполняются прямые рейсы.

Из Бугульмы в Новый Уренгой рейсы запланированы по вторникам и субботам. Время в пути в одну сторону – 2 часа 50 минут.