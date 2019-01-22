2019-01-22T09:52:02+03:00
Происшествия

Ямалец потерял 22 тысяч рублей, установив на телефоне ворующее приложение

Мужчина ввел номер карты, данные о держателе и код с обратной стороны
Анна Полякова
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Житель Нового Уренгоя стал жертвой мошенничества, беспечно установив на телефон неизвестное приложение. Выяснилось, что на мобильный телефон ему поступило уведомление со ссылкой на приложение сайта бесплатных объявлений, которое он скачал.

Для завершения установки приложения необходимо было ввести номер карты, данные о держателе карты и код с обратной стороны карты, что он и сделал. После этого мобильный телефон самостоятельно выключился, в дальнейшем произошло списание денежных средств с карты в сумме 22 тысяч рублей.

18 января он обратился в полицию. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Причастному к этой афере грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет, сообщает УМВД России по ЯНАО.

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