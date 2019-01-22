СЕГОДНЯ 09:31 2019-01-22T10:02:04+03:00

Более 16 тысяч ямальцев окунулись в крещенские купели Фото: правительство ЯНАО

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Участниками крещенских купаний стали более 16 тысяч ямальцев. Чрезвычайных происшествий на водоемах не зарегистрировано. Об этом сообщили в окружном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности подвели во время проведения итогов праздничных мероприятий. Всего на Ямале было обустроено 35 купелей в 27-ми населённых пунктах.

- Все необходимые работы по безопасному завершению мероприятий в части свёртывания инвентаря (палаток) и заморозки купелей выполнены в полном объёме. Места нахождения купелей в целях безопасности огорожены оградительной лентой, - сообщил заместитель начальника государственного учреждения «Управление поисково-спасательной службы ЯНАО» Михаил Никитюк.

Напомним, спасатели Ямалспаса обеспечивали подготовку и безопасность проведения праздничных мероприятий в 11-ти населённых пунктах – местах дислокации сил и средств службы: в городах Салехард, Надым, Ноябрьск, Тарко-Сале и в посёлках Тазовский, Красноселькуп, Яр-Сале, Мужи, Толька и Харп.