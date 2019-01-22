В Тарко-Сале назовут лучших сельских спортсменов Ямала

СЕГОДНЯ 08:59 2019-01-22T09:07:06+03:00

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В Тарко-Сале 23 января соберутся участники зимних сельских спортивных игр в ЯНАО. В течение двух дней им предстоит померяться силами, как в традиционных видах спорта, так и в профессиональном мастерстве. На помостах сельских игр ожидают спортсменов сельских поселений округа, работающих в сельскохозпроизводстве, на предприятиях и в организациях АПК и соцсферы из Приуральского, Красноселькупского, Тазовского и Пуровского районов.

В программе первого дня состязаний 24 января – лыжные гонки, шахматы, настольный теннис и гиревой спорт. 25 января начнутся соревнования механизаторов в мастерстве вождения трактора, состязания дояров, шахматистов, а также пройдут соревнования по полиатлону и дартсу. Затем участникам игр предстоит комбинированная эстафета и соревнования по силовой гимнастике, сообщает администрация Пуровского района.

В 17 часов все вновь соберутся в АВАНГАРДе на церемонию награждения победителей, которые, кстати, войдут в сборную команду арктического региона для участия во Всероссийских зимних сельских спортивных играх. Они пройдут в Тюменской области 19 – 23 марта.