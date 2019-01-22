2019-01-22T08:40:00+03:00
Общество

Зимник «Уренгой – Красноселькуп» закрыли из-за непогоды

Участок «Салемал – Панаевск – Яр-Сале» доступен только для полноприводных авто общей массой до 10 тонн
Анна Полякова
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Зимник «Уренгой – Красноселькуп» закрыли из-за непогоды Фото: 89.mchs.gov.ruЗимник «Уренгой – Красноселькуп» закрыли из-за непогоды Фото: 89.mchs.gov.ru
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На Ямале сегодня, 22 января, на зимнике «Уренгой – Красноселькуп» закрыто движение для всех видов автомобилей в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Работу это сезонной трассы приостановили еще накануне вечером. Здесь властвовал порывистый ветер 13-18 м/с, снегопад, ограниченная видимость мешала безопасному движению по автодороге.

Тогда же было закрыто движение и на участке «Салемал – Панаевск – Яр-Сале» автозимника «Аксарка – Салемал – Панаевск – Яп-Сале». Сегодня с 10:00 эта дорога доступна только для полноприводных авто общей массой до 10 тонн.

На зимник «СалехардНадым» пропускают все виды транспортных средств общей массой до 30 тонн. Трасса «Лабытнанги – Мужи – Теги» доступна для всех видов машин общей массой до 15 тонн, сообщает Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

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