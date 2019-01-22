Новоуренгоец поверил, что разговаривает с сотрудником банка, и потерял 57 700 рублей

СЕГОДНЯ 08:18 2019-01-22T08:19:48+03:00

На его мобильный телефон поступило смс-сообщение о блокировке карты

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В Новом Уренгое полиция проводит проверку по факту мошенничества. Разговор по телефону для доверчивого мужчины стоил 57 700 рублей. 18 января он обратился в полицию, где рассказал, что на мобильный телефон поступило смс-сообщение о блокировке карты. Позвонив на указанный номер, мужчина, будучи уверенный в том, что разговаривает с сотрудником банка, под диктовку совершил ряд операций в банкомате. После этого с его банковской карты списаны деньги.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в УМВД России по ЯНАО.

Полиция настоятельно рекомендует при поступлении смс-сообщения о блокировке карты с указанием контактного номера телефона не звонить на данный номер.

Чтобы уточнить интересующие вопросы, нужно набирать номер горячей линии банка, который находится на обратной стороне карты.