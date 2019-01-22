Трое ямальцев вышли в финал Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России»

СЕГОДНЯ 07:48 2019-01-22T07:58:59+03:00

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20 января завершилась основная часть оценочных мероприятий в рамках полуфинала всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» в Уральском федеральном округе.

Всего от УрФО в финал вышли 29 человек, трое из которых представляли Ямало-Ненецкий автономный округ.

В частности, в финал прошли два представителя Салехарда – первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк и начальник управления национальной политики и общественных отношений департамента внутренней политики ЯНАО Роман Пикун. Третьим финалистом стал представитель ООО «Ноябрьсктеплонефть» Тарас Преображенский.

Участники выполняли различные задания и решали кейсы в группах, на которые их делили по случайному принципу. При этом состав команд менялся трижды, и их оценивали разные эксперты. Такой подход необходим для большей объективности, чтобы у участника была возможность проявить себя в разных группах с новыми людьми и завоевать их доверие. Особенно ценилось умение убедить в своей правоте, не становясь навязчивым или агрессивным. Также важным качеством участников было стратегическое системное мышление, то есть рассмотрение предложенной задачи в комплексе.

В рейтинге эффективности регионов в УрФО по количеству финалистов на душу населения Ямало-Ненецкий автономный округ занимает второе место, где один финалист приходится на 149 878 жителей. На первом месте – Тюменская область (1 на 179 516 жителей), тройку лидеров замыкает Свердловская область (1 на 393 205).