Погода на Ямале 22 января: днем повсеместно пройдут снегопады

СЕГОДНЯ 05:26 2019-01-22T05:26:16+03:00

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Во вторник, 22 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем -25 градусов, пасмурно, днем пройдет кратковременный снег, ветер юго-западный 5 м/с.

В Ноябрьске - 17 градусов, пасмурно, снегопад в течение дня, ветер юго-западный 8 м/с.

В Новом Уренгое – 26 градусов, пасмурно, снег пойдет во второй половине дня, южный ветер 6 м/с.

В Надыме - 22 градуса, переменная облачность, днем – кратковременный снег, ветер южный 5 м/с.

В Губкинском - 17 градусов, пасмурно и снежно, ветер южный 6 м/с.

В Тарко-Сале - 17 градусов, пасмурно, во второй половине дня - снег, ветер южный 4 м/с.

В Муравленко -19 градусов, пасмурно, небольшой снег в течение дня, юго-западный ветер 6 м/с.

В Лабытнанги - 23 градуса, пасмурно, небольшой снег пройдет только утром, юго-западный ветер 3 м/с.