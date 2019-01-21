В горсаду Салехарда появились «домики для птиц»

СЕГОДНЯ 15:18 2019-01-21T15:35:48+03:00

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В Салехарде 21 января в рамках всероссийской акции «Двор для птиц» горожане установили 2 скворечника и 3 кормушки для птиц. Их участники акции делали сами, поэтому будущие места гнездования получились самых разных форм, размеров и видов. Главное, что в них будет удобно будущим жильцам, уверены салехардцы.

В акции приняли участие активисты проекта «Городская среда» совместно с молодогвардейцами. Постоянный партнер проекта – департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования Салехарда. Главная идея организаторов - привлечь внимание к бережному и внимательному отношению к природе.

- Устанавливать скворечники и кормушки - добрая народная традиция. Птицы, живущие рядом, не только оказывают неоценимую помощь для окружающей природы, но и радуют нас, жителей своим видом и пением, - прокомментировал координатор проекта «Городская среда» Степан Зинченко. - Кроме того, в птичьем домике или другом искусственном укрытии могут поселиться животные из Красной книги, и мы, таким образом, поможем спасти биологические виды, которым грозит исчезновение.