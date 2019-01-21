Прокуратура проверит организацию питания в Ямальском многопрофильном колледже

СЕГОДНЯ 15:05 2019-01-21T15:11:04+03:00

Образовательное учреждение попало в поле зрения ведомства после скандальной публикации

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«Ямальский многопрофильный колледж» попал в поле зрения прокуратуры после скандальной публикации в интернете информации о нарушениях при организации питания в учебном заведении.

Фотографии разлетелись по группам социальной сети «ВКонтакте». На снимках запечатлены муравьи вперемешку с кашей, посуда с трещинами и прочие ужасы небрежного отношения к качеству питания. Региональное ведомство организовано проведение проверки.

- Прокурору г. Салехарда дано поручение незамедлительно разобраться с ситуацией сложившейся в учреждении. Проверка будет проведена совместно со специалистами Управления Роспотребнадзора по ЯНАО с выходом в образовательную организацию, - пояснили в прокуратуре ЯНАО.

По результатам будет дана оценка соблюдению должностными лицами колледжа прав студентов на качественное питание, санитарно-эпидемиологического законодательства, при выявлении нарушений закона – приняты исчерпывающие меры реагирования.