Во дворах Салехарда проверили уборку снега и высоту сугробов

СЕГОДНЯ 14:45 2019-01-21T14:50:51+03:00

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В Салехарде дворовые территории города в очередной раз проверили на качество очистки от снега. В результате специалисты департамента городского хозяйства администрации города выявили замечания по уборке территории дома № 122 «а» по ул. Республики. Крыльца и дворовая территория не чищены, во дворе – колея, сообщает мэрия.

На УК ООО «Альянс-групп», обслуживающий данный дом будет составлен акт. Такая же мера воздействия ждет и УК ООО «Стройжилсервис», обслуживающую дом № 5 по ул. З.Космодемьянской. На тротуарах сугробы.

По рядом стоящему дому у специалистов замечаний не было. Не нашлось замечаний у комиссии и к УК ООО «Изумрудный город», обслуживающей дома по ул. Губкина. Все тщательно вычищено, видно, что спецтехника приезжала недавно. За домом наблюдается небольшое скопление снега, специалисты департамента позвонили в управляющую компанию с просьбой вывезти, хотя эта территория формально и не относится к зоне обслуживания.

Все составленные акты будут направлены в надзорные органы для дальнейшей проверки и вынесения штрафных санкций.