2019-01-21T14:50:51+03:00
Общество

Во дворах Салехарда проверили уборку снега и высоту сугробов

Недобросовестные управляющие компании ждут штрафы
Анна Полякова
Поделиться:
Во дворах Салехарда проверили уборку снега и высоту сугробов Фото: salekhard.orgВо дворах Салехарда проверили уборку снега и высоту сугробов Фото: salekhard.org
Изменить размер текста:

В Салехарде дворовые территории города в очередной раз проверили на качество очистки от снега. В результате специалисты департамента городского хозяйства администрации города выявили замечания по уборке территории дома № 122 «а» по ул. Республики. Крыльца и дворовая территория не чищены, во дворе – колея, сообщает мэрия.

На УК ООО «Альянс-групп», обслуживающий данный дом будет составлен акт. Такая же мера воздействия ждет и УК ООО «Стройжилсервис», обслуживающую дом № 5 по ул. З.Космодемьянской. На тротуарах сугробы.

По рядом стоящему дому у специалистов замечаний не было. Не нашлось замечаний у комиссии и к УК ООО «Изумрудный город», обслуживающей дома по ул. Губкина. Все тщательно вычищено, видно, что спецтехника приезжала недавно. За домом наблюдается небольшое скопление снега, специалисты департамента позвонили в управляющую компанию с просьбой вывезти, хотя эта территория формально и не относится к зоне обслуживания.

Все составленные акты будут направлены в надзорные органы для дальнейшей проверки и вынесения штрафных санкций.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прокуратура проверит организацию питания в Ямальском многопрофильном колледже
Ямалец спустя 2 года после ДТП получил больше миллиона рублей компенсации
Молодые пуровские патриоты пройдут «Дорогам поколений»
На Ямале ожидаются метели с гололедными явлениями
В Ноябрьске на загородной трассе гинеколог спас дальнобойщика
Ямальские застройщики в 2018 году получили 176 участков земли
Новоуренгоец, мечтая о горнолыжном спорте, отдал 34 тысячи рублей за пустую коробку
В четырех муниципалитетах Ямала 3 марта пройдут выборы
На Ямале проанализировали, какие болезни чаще мучают северян
Житель Лабытнанги заплатил за виртуальную машину 140 тысяч рублей
Работник, упавший с высоты на Тарасовском месторождении, скончался в больнице
ДТП в Ноябрьске: легковушка врезалась в автокран
График уборки улиц Ноябрьска теперь будут размещать «ВКонтакте»
Ямальцы начнут записывать детей в первоклассники 26 января
Ноябрьск потратит на ремонт дорог в 2019 году порядка 270 млн рублей
В Ханымее оборудуют площадку для пляжного волейбола
На Ямале разрешили движение по всем зимникам
На трассе «Сургут – Салехард» в выходные пострадали четыре человека
В Муравленко поймали ОПГ, распространявшую наркотики на Ямале
На Ямале растёт производство молока
Погода на Ямале 21 января: снегопады при восточном ветре
Безработный ямалец оставил старушку пенсионерку без денег на продукты
Пуровчанке из-за мошенников пришлось отложить ремонт
Мошенники просили ямальца дважды перевести деньги
На Ямале, желающих окунуться в купель, ждали до полуночи
В Лабытнангах власти признали дом со льдом в подъезде неприглядным