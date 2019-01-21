2019-01-21T14:24:45+03:00
Происшествия

Ямалец спустя 2 года после ДТП получил больше миллиона рублей компенсации

Изначально происшествие расценили как не относящееся к страховым случаям
Анна Полякова
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Российский Союз Автостраховщиков выплатил более 1,2 млн. рублей пострадавшему в ДТП ямальцу. Судебные тяжбы длились два года.

Само происшествие случилось в декабре 2016 года. Пострадавшему в ДТП был причинен тяжкий вред здоровью в связи с многочисленными телесными повреждениями. При этом виновник аварии с места происшествия скрылся. Было возбуждено уголовное дело.

В связи с тем, что виновник аварии установлен не был, мужчина неоднократно обращался в Российский Союз Автостраховщиков с заявлениями об осуществлении страховой выплаты.

Ему было отказано, поскольку страховщики расценили происшествие как не относящееся к страховым случаям, так как авария произошла при выполнении пострадавшим трудовых обязанностей. Ямальцу рекомендовали обратиться к работодателю за получением выплаты в рамках обязательного социального страхования работников. Не согласившись с такими выводами, мужчина обратился в суд.

Ведомство взыскало с Российского Союза Автостраховщиков в пользу ямальца страховое возмещение в размере 500 тыс. рублей, неустойку за несвоевременное выполнение обязательств в размере 500 тыс. рублей, штраф 250 тыс. рублей и обязало ответчика компенсировать понесенные расходы на оказание юридической помощи, таким образом, взыскав с ответчика 1 268 тыс. рублей.

Союз Автостраховщиков бесуспешно пытался обжаловать решение Новоуренгойского суда, однако доводы апелляционной жалобы остались без удовлетворения, сообщает прокуратура ЯНАО.

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