2019-01-21T14:02:40+03:00
Общество

Молодые пуровские патриоты пройдут «Дорогам поколений»

Итоги конкурса песни традиционно подведут на Гала-концерте
Анна Полякова
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В Тарко-Сале 2 февраля состоится XIX районный конкурс-фестиваль молодых исполнителей патриотической песни «Дорогами поколений», посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Его участниками могут стать непрофессиональные исполнители, вокально-инструментальные ансамбли и вокальные группы в возрасте от 14 до 30 лет.

Они должны исполнить две песни: гражданско-патриотическую песню, например, о России, о своем населенном пункте, об известных земляках, о доме, матери. Вторая песня - военно-патриотическая. Будут приветствоваться песни, посвященные годовщине вывода советских войск из Республики Афганистан, отметили в администрации Пуровского района.

Итоги конкурса традиционно подведут на Гала-концерте. Победители районного конкурса примут участие в окружном этапе, который состоится с 5 по 9 февраля на базе Регионального центра патриотического воспитания в Ноябрьске.

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