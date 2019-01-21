2019-01-21T13:43:05+03:00
Общество

На Ямале ожидаются метели с гололедными явлениями

Порывы ветра могут достигать 18 м/с
Анна Полякова
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На территории Ямало-Ненецкого автономного округа 22 января прогнозируется ухудшение погоды. По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», ожидается неблагоприятное погодное явление: небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах слабые гололедно-изморозевые явления, метель.

По прогнозам метеорологов, ветер во вторник будет дуть северо-восточный с переходом на юго-западный и южный 5-10 м/с, местами его порывы будут достигать13-18 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -25…-30 градусов, при натекании облачности -15…-20. Температура днем будет немного выше -17…-22, местами -8…-13.

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