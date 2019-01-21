2019-01-21T13:23:08+03:00
Происшествия

В Ноябрьске на загородной трассе гинеколог спас дальнобойщика

Доктор бросился на помощь истекающему кровью водителю тягача
Анна Полякова
Поделиться:
В Ноябрьске на загородной трассе гинеколог спас дальнобойщика Фото: ncgb.infoВ Ноябрьске на загородной трассе гинеколог спас дальнобойщика Фото: ncgb.info
Изменить размер текста:

Заместитель главного врача по акушерству и гинекологии больницы Ноябрьска Арсен Арутюнянц на трассе недалеко от Карамовского поста спас пострадавшего в ДТП. Авария произошла около 12 часов дня 19 января. Два тягача с прицепами не поделили дорогу.

Водитель МАЗа не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем MAN с цистерной.

Доктор увидел происшедшее, когда ехал на личном автомобиле в сторону Когалыма. Водитель большегруза MAN получил множественные повреждения и истекал кровью, лежа на дороге.

Фото: Госавтоинспекции ЯНАО

Фото: Госавтоинспекции ЯНАО

Он тут же бросился на помощь человеку в тяжелом состоянии, сообщают в пресс-службе медицинского учреждения. Арсен Арутюнянц оказал водителю первую помощь и вызвал скорую. Во избежание переохлаждения, принял меры по обогреву пострадавшего всеми доступными средствами. До приезда бригады скорой неотложной помощи, доктор не покидал место происшествия.

«Мы гордимся, что в нашей больнице работают такие неравнодушные люди способные прийти на помощь в любой ситуации!», - высказали коллеги ноябрьского врача.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Ямал» писала о том, как Арсен Арутюнянц провел сложнейшую операцию, спасшую жизнь младенца. Малыш родился у матери в коматозном состоянии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ямальские врачи помогли матери, впавшей в кому, родить ребенка весом 790 грамм

Ямальские врачи совершили настоящее чудо. Медикам удалось спасти ребенка, родившегося у впавшей в кому жительницы ЯНАО. Жизни молодой мамы теперь тоже уже ничего не угрожает. Женщина оказалась в таком состоянии из-за отравления рыбой… (подробнее).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прокуратура проверит организацию питания в Ямальском многопрофильном колледже
Во дворах Салехарда проверили уборку снега и высоту сугробов
Ямалец спустя 2 года после ДТП получил больше миллиона рублей компенсации
Молодые пуровские патриоты пройдут «Дорогам поколений»
На Ямале ожидаются метели с гололедными явлениями
Ямальские застройщики в 2018 году получили 176 участков земли
Новоуренгоец, мечтая о горнолыжном спорте, отдал 34 тысячи рублей за пустую коробку
В четырех муниципалитетах Ямала 3 марта пройдут выборы
На Ямале проанализировали, какие болезни чаще мучают северян
Житель Лабытнанги заплатил за виртуальную машину 140 тысяч рублей
Работник, упавший с высоты на Тарасовском месторождении, скончался в больнице
ДТП в Ноябрьске: легковушка врезалась в автокран
График уборки улиц Ноябрьска теперь будут размещать «ВКонтакте»
Ямальцы начнут записывать детей в первоклассники 26 января
Ноябрьск потратит на ремонт дорог в 2019 году порядка 270 млн рублей
В Ханымее оборудуют площадку для пляжного волейбола
На Ямале разрешили движение по всем зимникам
На трассе «Сургут – Салехард» в выходные пострадали четыре человека
В Муравленко поймали ОПГ, распространявшую наркотики на Ямале
На Ямале растёт производство молока
Погода на Ямале 21 января: снегопады при восточном ветре
Безработный ямалец оставил старушку пенсионерку без денег на продукты
Пуровчанке из-за мошенников пришлось отложить ремонт
Мошенники просили ямальца дважды перевести деньги
На Ямале, желающих окунуться в купель, ждали до полуночи
В Лабытнангах власти признали дом со льдом в подъезде неприглядным