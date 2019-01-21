В Ноябрьске на загородной трассе гинеколог спас дальнобойщика

СЕГОДНЯ 13:02 2019-01-21T13:23:08+03:00

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Заместитель главного врача по акушерству и гинекологии больницы Ноябрьска Арсен Арутюнянц на трассе недалеко от Карамовского поста спас пострадавшего в ДТП. Авария произошла около 12 часов дня 19 января. Два тягача с прицепами не поделили дорогу.

Водитель МАЗа не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем MAN с цистерной.

Доктор увидел происшедшее, когда ехал на личном автомобиле в сторону Когалыма. Водитель большегруза MAN получил множественные повреждения и истекал кровью, лежа на дороге.

Фото: Госавтоинспекции ЯНАО

Он тут же бросился на помощь человеку в тяжелом состоянии, сообщают в пресс-службе медицинского учреждения. Арсен Арутюнянц оказал водителю первую помощь и вызвал скорую. Во избежание переохлаждения, принял меры по обогреву пострадавшего всеми доступными средствами. До приезда бригады скорой неотложной помощи, доктор не покидал место происшествия.

«Мы гордимся, что в нашей больнице работают такие неравнодушные люди способные прийти на помощь в любой ситуации!», - высказали коллеги ноябрьского врача.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Ямал» писала о том, как Арсен Арутюнянц провел сложнейшую операцию, спасшую жизнь младенца. Малыш родился у матери в коматозном состоянии.

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