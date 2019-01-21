2019-01-21T12:41:15+03:00
Экономика

Ямальские застройщики в 2018 году получили 176 участков земли

Лидер по предоставлению наделов - Тазовский район
Анна Полякова
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Ямальские застройщики в 2018 году получили 176 участков земли Фото: правительство ЯНАОЯмальские застройщики в 2018 году получили 176 участков земли Фото: правительство ЯНАО
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На Ямале построят 225,9 тыс. м2 жилья на землях, которые застройщики получили в 2018 году, сообщает правительство ЯНАО. Речь идет о 176 участках земли общей площадью 50,4 га. В будущем на этих территориях возведут 189 жилых домов.

Из них 84 участка получили индивидуальные застройщики. Площадь частных домов на этих территориях составит 10 тыс. м2. Все остальные участки будут застроены многоквартирными жилыми домами в капитальном исполнении, 105 домов будут иметь жилую площадь 216 тыс. м2.

Лидером по предоставлению участков по результатам 2018 года является Тазовский район, в котором 17 территорий отдано под жилую застройку, площадь жилья в этих домах составит 58,8 тыс. м2.

Новое жильё строится во всех муниципальных образованиях округа, в настоящее время в стадии строительства находится 271 многоквартирный жилой дом, общей площадью 666,8 тыс. м2. Кроме того, 1 402 индивидуальных жилых дома возводятся силами жителей округа.

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