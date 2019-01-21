2019-01-21T12:29:17+03:00
Происшествия

Новоуренгоец, мечтая о горнолыжном спорте, отдал 34 тысячи рублей за пустую коробку

Мошеннику грозит пять лет лишения свободы
Анна Полякова
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В Новом Уренгое возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба. Жертвой обмана стал мужчина, который на сайте бесплатных объявлений нашел объявление о продаже снаряжения для горнолыжного спорта.

Как сам рассказал в полиции, он оплатил полную стоимость покупки - 34 500 рублей. После этого злоумышленник оформил доставку почтой. Однако при получении товара в упаковке снаряжения для горнолыжного спорта не оказалось. Лжепродавец на связь не выходит, ему грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет, сообщили в УМВД России по ЯНАО.

Полиция Нового Уренгоя настоятельно рекомендует помнить о том, что, покупая товар по объявлению у неизвестного лица, есть риск стать жертвой мошенников.

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