2019-01-21T11:56:04+03:00
Общество

В четырех муниципалитетах Ямала 3 марта пройдут выборы

Северяне будут голосовать за глав территорий и депутатов местной думы
Анна Полякова
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На Ямале продолжается регистрация кандидатов на выборах в четырех муниципалитетах региона, назначенных на 3 марта.

Как сообщает Избирательная комиссия ЯНАО, выдвинулось 23 кандидата. До 18 января все кандидаты, желающие продолжить предвыборную борьбу, должны были представить документы на регистрацию. В итоге документы поступили от 22 кандидатов. 10 из них уже зарегистрированы:

На кресло главы МО с.Салемал претендуют Олег Вануйто (ЛДПР), Максим Карелин («Единая Россия»), а также самовыдвиженцы Сергей Дурынин и Андрей Олефиренко.

На место главы МО Толькинское - Дмитрий Гилев (ЛДПР), самовыдвиженцы здесь Ринат Назыров и Денис Тихомиров.

На пост главы МО с. Красноселькуп предложена кандидатура Романа Павленко от ЛДПР.

На допвыборах депутатов Районной Думы МО Тазовский район участвуют Шарапов Максим (ЛДПР), Яндо Илья (ЛДПР).

До 27 января решения о регистрации либо об отказе в регистрации будут приняты избиркомами по всем кандидатам, подавшим документы на регистрацию.

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