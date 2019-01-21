На Ямале проанализировали, какие болезни чаще мучают северян

СЕГОДНЯ 11:36 2019-01-21T11:39:29+03:00

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На Ямале подвели итоги диспансеризации взрослого населения 2018 года. По данным окружного Центра медицинской профилактики диспансеризацию за минувший год прошли более 50 тысяч ямальцев. Чуть менее трети обследованных граждан (32,0%) здоровы. Более двух тысяч ямальцев направлены на дообследование и уже высокотехнологичной медицинской помощью.

Более 11 тысяч заболеваний было выявлено впервые в ходе обследований. Как показывает статистика, практически каждый третий житель автономного округа неправильно питается, а каждый пятый при этом ещё и мало двигается. Именно поэтому по-прежнему в регионе лидируют эндокринные заболевания, в том числе ожирение и сахарный диабет.

На втором месте по частоте впервые выявленных патологий находятся болезни системы кровообращения, на третьем - болезни мочеполовой системы. Почти у 2-х тысяч северян из числа завершивших диспансеризацию установлен высокий и очень высокий сердечно-сосудистый риск. Это значит, что если своевременно не изменить привычный образ жизни, то риск развития инфаркта или инсульта в ближайшие десять лет вполне вероятен.

В результате проведённой диспансеризации в 2018 году выявлено 44 случая злокачественных новообразований, из которых 18 случаев приходится на заболевания молочной железы и женских репродуктивных органов; 11 случаев – заболеваний толстой и прямой кишки; 4 - предстательной железы и 11 случаев других локализаций – пищевода, желудка и лёгкого, сообщает департамент здравоохранения ЯНАО.