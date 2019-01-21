На Ямале проанализировали, какие болезни чаще мучают северян
На Ямале подвели итоги диспансеризации взрослого населения 2018 года. По данным окружного Центра медицинской профилактики диспансеризацию за минувший год прошли более 50 тысяч ямальцев. Чуть менее трети обследованных граждан (32,0%) здоровы. Более двух тысяч ямальцев направлены на дообследование и уже высокотехнологичной медицинской помощью.
Более 11 тысяч заболеваний было выявлено впервые в ходе обследований. Как показывает статистика, практически каждый третий житель автономного округа неправильно питается, а каждый пятый при этом ещё и мало двигается. Именно поэтому по-прежнему в регионе лидируют эндокринные заболевания, в том числе ожирение и сахарный диабет.
На втором месте по частоте впервые выявленных патологий находятся болезни системы кровообращения, на третьем - болезни мочеполовой системы. Почти у 2-х тысяч северян из числа завершивших диспансеризацию установлен высокий и очень высокий сердечно-сосудистый риск. Это значит, что если своевременно не изменить привычный образ жизни, то риск развития инфаркта или инсульта в ближайшие десять лет вполне вероятен.
В результате проведённой диспансеризации в 2018 году выявлено 44 случая злокачественных новообразований, из которых 18 случаев приходится на заболевания молочной железы и женских репродуктивных органов; 11 случаев – заболеваний толстой и прямой кишки; 4 - предстательной железы и 11 случаев других локализаций – пищевода, желудка и лёгкого, сообщает департамент здравоохранения ЯНАО.