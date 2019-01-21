2019-01-21T11:15:44+03:00
Происшествия

Житель Лабытнанги заплатил за виртуальную машину 140 тысяч рублей

40-летний мужчина поверил интернет-продавцу
Анна Полякова
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Житель Лабытнанги стал жертвой мошенничества, поверив интернет-продавцу. В полиции 17 января 40-летний горожанин рассказал, как попался на удочку аферисту.

Выяснилось, что мужчина решил купить автомобиль. На сайте выбрал интересующее его объявление. В разговоре по телефону продавец попросил сделать предоплату и назвал реквизиты банковской карты, куда необходимо перевести денежные средства в размере 140 тысяч рублей. После того, как ямалец перевел всю оговоренную сумму, продавец перестал выходить на связь.

Как сообщает УМВД России по ЯНАО, уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество, с причинением значительного ущерба». Правоохранителями устанавливают причастного к совершению противозаконного деяния.

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