СЕГОДНЯ 10:38 2019-01-21T10:42:57+03:00

Работник, упавший с высоты на Тарасовском месторождении, скончался в больнице Фото: Ольга Крыльцова

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По факту гибели мужчины на Тарасовском месторождении в Пуровском районе проводится доследственная проверка. Несчастный случай произошёл днем 16 января 2019 года.

Как сообщает СУ СК РФ по ЯНАО, бригада погибшего мастера проводила подготовительные работы для ремонта и модернизации емкости. Ответственный за проведение безопасных работ 26-летний мужчина самовольно проследовал на крышу емкости, где решил измерить длину кабеля для сварочного аппарат через световой люк емкости. Тем самым он нарушил нормы, установленные в наряде-допуске.

На крыше он оступился и провалился в люк с высоты 15 метров. Его госпитализировали в Губкинскую городскую больницу, где от полученных телесных повреждений мужчина скончался скончался.

Следствие проводит необходимые мероприятия, устанавливая все обстоятельства произошедшего. Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки, пояснили в региональном ведомстве.