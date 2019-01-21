2019-01-21T10:40:49+03:00
Происшествия

ДТП в Ноябрьске: легковушка врезалась в автокран

Анна Полякова
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В Ноябрьске в районе реки Нанк-Пех «Юго-Восточной объездной автодороги» 19 января около 18 часов 00 минут случилось ДТП. Столкнулись легковушка и автокран на большегрузе Урал.

Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, водитель автомобиля Volkswagen не учел характеристики своего транспортного средства, состояние дорожного покрытия и допустил выезд на встречную полосу. В результате ДТП водитель иномарки госпитализирован с различными травмами.

По данным регионального ведомства, за прошедшие выходные дни на дорогах округа зарегистрировано 35 ДТП, в результате которых 6 человек получили травмы. С начала 2019 года в 254 зарегистрированных ДТП, 1 человек погиб, травмированы 35 человек в их числе 1 ребёнок.

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