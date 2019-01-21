2019-01-21T10:17:44+03:00
Общество

График уборки улиц Ноябрьска теперь будут размещать «ВКонтакте»

Это позволит автомобилистам скорректировать свой маршрут
Анна Полякова
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График уборки улиц Ноябрьска теперь будут размещать «ВКонтакте» Фото: Администрации НоябрьскаГрафик уборки улиц Ноябрьска теперь будут размещать «ВКонтакте» Фото: Администрации Ноябрьска
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В Ноябрьске с понедельника, 21 января, графики уборки городских улиц будут размещаться на официальном сайте и в группе «ВКонтакте» администрации города.

Поручение Дирекции муниципального заказа сделать информацию по очистке Ноябрьска от снега доступной для жителей города дал глава муниципалитета Алексей Романов во время комиссионного выезда.

- Считаю, что люди имеют право получать актуальные данные о работе снегоуборочной техники на дорогах города. Это позволит автомобилистам скорректировать свой маршрут, а жителям, при желании, подключиться к общественному контролю за качеством выполнения муниципального задания, - сообщает Алексей Романов на своей странице в Инстаграм.

В результате уже утром 21 января появилась информация о работе снегоуборочной технике ночью и действия первой смены.

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