2019-01-21T10:07:49+03:00
Общество

Ямальцы начнут записывать детей в первоклассники 26 января

Первый раз за парты ямальских школ сядут более восьми тысяч ребят
Анна Полякова
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Более восьми тысяч юных ямальцев станут в 2019 году первоклассниками Фото: yanao.ruБолее восьми тысяч юных ямальцев станут в 2019 году первоклассниками Фото: yanao.ru
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На Ямале стартует приёмная кампания по зачислению в первый класс на будущий 2019-2020 учебный год. Первыми смогут подать заявления родители учеников в Салехарде - 26 января 2019 года с 08:00 по местному времени, с 09:00 – в Ямальском районе.

28 января начнется запись в Надымском районе, 29 января – в Пуровском районе. В остальных девяти органах местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, приёмная кампания стартует 1 февраля 2019 года. Об этом сообщили в департаменте образования ЯНАО.

Планируется, что в будущем учебном году за парты ямальских школ сядут более восьми тысяч первоклассников. Школы Нового Уренгоя примут больше всего первоклассников – 1 680 человек, в столице Ямала их будет 924.

Приём заявлений в школу осуществляется в два этапа. Первый до 30 июня 2019 года – если ребёнок проживает на территории, закреплённой за школой. Второй – с 1 июля по 5 сентября 2019 года, для всех остальных детей, при наличии свободных мест.

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