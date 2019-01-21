Ноябрьск потратит на ремонт дорог в 2019 году порядка 270 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:33 2019-01-21T10:09:48+03:00

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В этом году в Ноябрьске главные преобразования коснутся путепровода на промышленную зону города, моста через реку Нанкпех, и третьего проезда промзоны. Подрядчиков для выполнения работ определят путем торгов уже в марте. Также в планах у Администрации ремонт улиц Ленина и Муравленко.

Глава Администрации города Алексей Романов провел ряд совещаний по ремонту и благоустройству дорог города.

- Мы понимаем, что необходимо продолжить благоустройство улично-дорожной сети и внутри города. Для этого мы разработали проект реконструкции улицы Муравленко. Сметная стоимость работ - порядка 270 млн рублей: на эти деньги расширим проезжую часть, обустроим тротуары, решим проблемы с ливневой канализацией, перенесем кабель ЛЭП, - пояснил градоначальник.

По его словам, к работе планируется приступить в 2020 году. Однако, если удастся получить деньги раньше, что работы начнутся уже в 2019 году. Сейчас идет активное освоение данной территории. В ближайшее время начнется ввод в эксплуатацию оставшихся домов и переселение людей. Между тем, власти города видят, что сегодня там нет нормальной дорожной инфраструктуры.

- Это все нужно привести в порядок, - отметил Алексей Романов. - Мы также разместили заявку на проведение торгов по проектированию улицы Ленина – от 60 лет СССР до Магистральной. Это станет заделом на будущее.