В Ханымее оборудуют площадку для пляжного волейбола

СЕГОДНЯ 09:16 2019-01-21T09:21:00+03:00

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В Пуровском районе инициаторы опросов на региональном портале «Живем на Севере» подвели итоги декабрьских голосований на платформе «Предлагай!» и приняли ряд решений.

Ханымейцы, например, активно предлагали свои идеи по благоустройству пляжа - жители муниципалитета считают нужным установить на территории детские качели, спортивный инвентарь, беседки, мангалы и лавочки, а также оборудовать площадку для пляжного волейбола. Власти приняли во внимание все предложенные варианты и решили воплотить в жизнь все перечисленное. Работы по преображению пляжа планируют провести уже летом.

Власти Пуровска предложили жителям обозначить наиболее острые проблемы в сфере ЖКХ, требующие оперативного решения. В итоге решено снегоуборочную технику выводить пораньше, чтобы в утренний час-пик дорога была уже расчищена для проезда. Кроме того, определены территории наиболее подтопляемые талыми водами в весенний период, с них будут вывозить снег в первую очередь. Также многие проголосовали за замену ограждения на территории строительства нового храма.

Большинство проголосовавших уренгойцев считают, что в целях безопасности вокруг детской площадки, расположенной в пятом микрорайоне возле дома № 51, необходимо установить небольшое декоративное ограждение, отделив ее от основного двора и проезжей части, сделать специальное спортивное покрытие и дополнительно оборудовать, сообщает администрация Пуровского района.