2019-01-21T09:02:43+03:00
Общество

На Ямале разрешили движение по всем зимникам

Дорожники просят соблюдать установленный тоннаж
Анна Полякова
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На Ямале разрешили движение по всем зимникам Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОНа Ямале разрешили движение по всем зимникам Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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На Ямале в конце минувшей недели и выходные зимники работали с перебоями. Виной тому непогода – то метель, то оттепель. Ситуация стала улучшаться только в воскресенье.

Как сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, сегодня, 21 января, сезонная трасса «Уренгой – Красноселькуп» открыт для всех полноприводных авто общей массой до 30 тонн.

Зимник «СалехардНадым» действует для всех видов транспортных средств общей массой до 30 тонн.

На «Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги» проезд открыт для всех видов автомобилей общей массой до 15 тонн.

Зимняя автодорога «Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале» работает для полноприводных транспортных средств общей массой до 10 тонн.

Дорожники обращают внимание пользователей автозимников – необходимо соблюдать установленный тоннаж и следовать дорожным знакам на сезонной трассе. Также рекомендуется оставлять свои контакты на КПП для того, чтобы дежурный и диспетчер владели информацией о количестве заезжающих и выезжающих автомобилей.

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