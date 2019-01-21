2019-01-21T08:42:52+03:00
Происшествия

На трассе «Сургут – Салехард» в выходные пострадали четыре человека

Аварии произошли в районе Ноябрьска и на участке Пурпе-Пуровск
Анна Полякова
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На трассе «Сургут – Салехард» в выходные пострадали четыре человека Фото: Госавтоинспекция ЯмалаНа трассе «Сургут – Салехард» в выходные пострадали четыре человека Фото: Госавтоинспекция Ямала
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В минувшие выходные на трассе «СургутСалехард» случилось два ДТП. 19 января около 12 часов 00 минут на 249 км этой автодороги в районе Ноябрьска пострадал водитель автомобиля MAN. Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, столкновение с ним допустил большегруз МАЗ. Оба тяжелых автомобиля двигались с прицепами.

При этом водитель МАЗа не учел особенности своего транспортного средства, состояние дорожного покрытия, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате ДТП водитель MAN госпитализирован.

20 января на участке Пурпе-Пуровск на 522 км той же трассы около 17 часов 00 минут водитель автомобиля Toyota не убедился в безопасности при обгоне и выехал на «встречку», где врезался в Renault с полуприцепом. В результате ДТП водитель и два пассажира легковушки травмированы.

По данным регионального ведомства, за прошедшие выходные дни на дорогах округа зарегистрировано 35 ДТП, в результате которых 6 человек получили травмы. С начала 2019 года в 254 зарегистрированных ДТП, 1 человек погиб, травмированы 35 человек в их числе 1 ребёнок.

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