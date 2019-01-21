2019-01-21T08:26:44+03:00
Происшествия

В Муравленко поймали ОПГ, распространявшую наркотики на Ямале

Фигурантам временно ограничили личную свободу
Анна Полякова
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В Муравленко задержали группу северян, распространявших синтетические наркотики бесконтактным способом через интернет. Зелье получали наркозависимые жители Муравленко, Ноябрьска, Губкинского.

Как сообщили в УМВД России по ЯНАО, в состав группы входили трое ранее не судимых ямальцев: 23-летний ноябрянин, 30-летний житель Муравленко и их 26-летняя подруга из п. Пурпе. Роли были строго распространены.

Так один из мужчин отвечал за связь с поставщиками, фасовал наркотические средства и вместе с сообщниками осуществлял сбыт и транспортировку наркотических средств на территорию городов, размещая «тайники-закладки» с наркотическим средством.

В целях разоблачения противозаконной деятельности полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых обнаружено и изъято более 250 граммов наркотических средств синтетической группы.

На всех троих завели уголовное дело по нескольким статьям. Наказанием может стать 20 лет лишения свободы. Фигурантам временно ограничили личную свободу.

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