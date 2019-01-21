На Ямале растёт производство молока

СЕГОДНЯ 07:50 2019-01-21T08:02:12+03:00

В 2019 году в сельскохозяйственный комплекс «Ноябрьский» завезут еще 15 нетелей

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В 2018 году на ямальских предприятиях получено 2 066 тонн молока – на 45 тонн больше, чем годом ранее, сообщает правительство ЯНАО.

Всего производством молочной продукции в регионе занимаются девять предприятий – в Приуральском, Шурышкарском, Пуровском, Красноселькупском, Ямальском районах и в Ноябрьске. На этих предприятиях содержится 1 200 голов крупного рогатого скота, молочное поголовье представлено 540 фуражными коровами. В ассортименте выпускаемой продукции – пастеризованное молоко, кефир, сметана, творог, йогурт, сливки, в небольших объёмах производятся сыры и сливочное масло.

Минувшим летом молочные стада предприятия «Салехардагро» и совхоза «Байдарацкий» в Приуральском районе ЯНАО пополнились нетелями холмогорской породы – на 12 и пять голов соответственно. Буквально недавно все 17 холмогорок принесли потомство, а одна удивила появлением двойни. После отёла коровы начнут давать молоко, что положительно повлияет на дальнейший рост производства продукции.

В 2019 году 15 нетелей чёрно-пёстрой породы планируется приобрести для сельскохозяйственного комплекса «Ноябрьский».

Обновление молочного поголовья и материально-технической базы предприятий осуществляется в рамках госпрограммы ЯНАО.