СЕГОДНЯ 05:24 2019-01-21T05:24:09+03:00

Погода на Ямале 21 января: снегопады при восточном ветре Фото: правительство ЯНАО

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В понедельник, 21 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем -22 градуса, пасмурно, весь день будет идти небольшой снег, ветер северо-восточный 5 м/с.

В Ноябрьске - 9 градусов, пасмурно, снегопад в течение дня, ветер юго-восточный 9 м/с.

В Новом Уренгое – 21 градус, пасмурно, снег пойдет во второй половине дня, юго-восточный ветер 10 м/с.

В Надыме - 17 градусов, пасмурно и снежно, ветер юго-восточный 9 м/с.

В Губкинском - 21 градус, ясная погода, без осадков, ветер западный 1 м/с.

В Тарко-Сале - 17 градусов, пасмурно, во второй половине дня - снег, ветер юго-восточный 9 м/с.

В Муравленко -10 градусов, пасмурно, снег, юго-восточный ветер 8 м/с.

В Лабытнанги - 18 градусов, пасмурно, небольшой снег будет идти весь день, северо-восточный ветер 6 м/с.