2019-01-21T05:24:09+03:00
Общество

Погода на Ямале 21 января: снегопады при восточном ветре

Температура воздуха -9 ... -22 градуса
Анна Полякова
Поделиться:
Погода на Ямале 21 января: снегопады при восточном ветре Фото: правительство ЯНАОПогода на Ямале 21 января: снегопады при восточном ветре Фото: правительство ЯНАО
Изменить размер текста:

В понедельник, 21 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем -22 градуса, пасмурно, весь день будет идти небольшой снег, ветер северо-восточный 5 м/с.

В Ноябрьске - 9 градусов, пасмурно, снегопад в течение дня, ветер юго-восточный 9 м/с.

В Новом Уренгое – 21 градус, пасмурно, снег пойдет во второй половине дня, юго-восточный ветер 10 м/с.

В Надыме - 17 градусов, пасмурно и снежно, ветер юго-восточный 9 м/с.

В Губкинском - 21 градус, ясная погода, без осадков, ветер западный 1 м/с.

В Тарко-Сале - 17 градусов, пасмурно, во второй половине дня - снег, ветер юго-восточный 9 м/с.

В Муравленко -10 градусов, пасмурно, снег, юго-восточный ветер 8 м/с.

В Лабытнанги - 18 градусов, пасмурно, небольшой снег будет идти весь день, северо-восточный ветер 6 м/с.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Ямале растёт производство молока
Безработный ямалец оставил старушку пенсионерку без денег на продукты
Пуровчанке из-за мошенников пришлось отложить ремонт
Мошенники просили ямальца дважды перевести деньги
На Ямале, желающих окунуться в купель, ждали до полуночи
В Лабытнангах власти признали дом со льдом в подъезде неприглядным
Погода на Ямале 20 января: -19 градусов и без осадков
Зимник «Салехард-Надым» открыт для движения
В Салехарде на реке Полябта оборудованы две купели
Нетрезвый житель Нового Уренгоя «сломал» лицо собутыльнику
Ноябряне в метель вышли на каток
Безработная жительница Лабытнангов несправедливо обвиняла знакомого в краже телефона
Погода на Ямале 19 января: -15 градусов и снегопад
На Ямале беспилотники будут мониторить пожарную обстановку
В Ноябрьске ищут очевидцев ДТП с пострадавшими пешеходами
В Лабытнанги в гараже обнаружили 1 760 бутылок опасного алкоголя
На двух ямальских зимниках возобновилось движение транспорта
В Новом Уренгое наркоделец, сбежавший от правосудия, может сесть на 15 лет
Вступать в программу «Материнский капитал» ямальцы могут до 2022 года
Новоуренгоец во время ссоры порезал жену кружкой
В Салехарде во время Крестного хода 19 января перекроют улицы города
Администрация Муравленко заплатила ребёнку, покусанному собакой, 50 тысяч рублей
Северный широтный ход признан один из крупнейших инфраструктурных проектов России
В Ноябрьске по требованию прокуратуры крыши детсадов очистили от снега
Надымчанина, закопавшего в лесу попутчицу, посадили на 8 лет
Ребенок, который родился у матери в коме, - под наблюдением врачей в Москве