2019-01-20T16:25:08+03:00
Происшествия

Безработный ямалец оставил старушку пенсионерку без денег на продукты

Женщина зря доверила знакомому банковскую карту
Алена Кульмухаметова
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Понадеялась на порядочность и прогадала жительница посёлка Уренгой Пуровского района. Женщину обманул знакомый.

Как сообщает УМВД по ЯНАО, пенсионерка написала заявление в полицию о о краже 12 тысяч рублей с банковской карты.

Стражи порядка выяснили, что женщина передавала банковскую карту безработному знакомому односельчанину, чтобы он снял с нее определенную сумму денег, необходимую для приобретения продуктов питания.

Через некоторое время мужчина вернул пенсионерке карту, сказав, деньги он не смог снять, так как банкомат не работает. Однако полицейским удалось установить, что ее 32-летний знакомый снял с банковской карты 12 тысяч рублей и потратил на собственные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета».

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