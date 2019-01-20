2019-01-20T15:47:38+03:00
Происшествия

Пуровчанке из-за мошенников пришлось отложить ремонт

Женщина обратилась в полицию
Алена Кульмухаметова
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Женщина сама перечислила деньги преступникамЖенщина сама перечислила деньги преступникамФото: Татьяна Коркина
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Жители Ямала продолжают переводить деньги преступникам из Сети. Счёт идёт на сотни тысяч рублей. Однако ямальцы верят отлаженным схемам мошенников.

Так, в полицию Пуровского района обратилась жительница посёлка Пурпе с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала полицейским, что в начале января 2019 года в Интернете она нашла страницу строительного магазина, где оставила заявку на приобретение стройматериалов, указав свой номер телефона.

Спустя некоторое время ей перезвонили якобы представители магазина, сообщили полную стоимость товара, при оформлении заказа потребовали оплатить 50% от этой суммы в качестве предоплаты. Заявительница согласилась и на указанный незнакомцами номер перечислила 21 тысячу рублей.

На следующий день ей перезвонили и попросили перевести оставшуюся сумму, якобы для ремонта автомобиля, на котором осуществляется доставка приобретенного ею строительного материала. После этого женщина поняла, что столкнулась с мошенниками, и обратилась в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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