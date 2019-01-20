2019-01-20T15:18:31+03:00
Происшествия

Мошенники просили ямальца дважды перевести деньги

Мужчина вовремя опомнился
Алена Кульмухаметова
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Сайт по продаже запчастей оказался фейковым. Ямалец успел перечислить преступникам 12 тысяч рублей.

Как сообщает УМВД ЯНАО, 17 января в дежурную часть отделения полиции Ямальского района обратился житель села Новый Порт и пояснил, что неизвестные ему люди обманным путем похитили принадлежащие ему 12 тысяч рублей.

Стражам порядка мужчина рассказал, что в декабре 2018 года на сайте по продаже запчастей он сделал заказ. После чего ему на электронный адрес пришло письмо о том, что необходимо внести предоплату в размере 50 % от стоимости заказа на указанный номер карты. Мужчина перевел злоумышленникам на карту 12 тысяч рублей. На следующий день ямалец получил сообщение, что оплата должна быть 100%, после чего ему отправят запчасти. Мужчина попросил сообщить адрес магазина, ответа не получил. На его просьбу вернуть ему деньги он получил ответ, что деньги ему вернут в течение 45 суток. Однако до настоящего момента он их не получил.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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