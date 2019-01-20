На Ямале, желающих окунуться в купель, ждали до полуночи

СЕГОДНЯ 14:31 2019-01-20T14:31:30+03:00

Сегодня все подходы к ним перекрыты

Изменить размер текста: A A

Крещение в Ямало-Ненецком автономном округе прошло без инцидентов. По состоянию на 15 часов 19 января на Ямале участие в крещенских купаниях приняли более 7 тысяч человек. Об этом сообщает МЧС России по ЯНАО.

К полуночи последние погружения завершились, оборудованные купели были демонтированы и закрыты щитами, палатки собраны. Всем, кто не успел окунуться - придется ждать следующего года.

Специалисты также установили информационные щиты о запрете купаний. Во избежание несчастных случаев сотрудники служб продолжат нести дежурство до наступления утра.

Как и в прошлые годы во время Крещения происшествий зарегистрировано не было. На местах, где были организованы купели, дежурили сотрудники МЧС, спасатели «Ямалспас», медицинские работники, сотрудники полиции, инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам округа.

Накануне ночью во время службы в некоторых храмах округа было осуществлено дежурство сотрудников отдела надзорной деятельности и профилактической работы. Основное внимание, конечно, было уделено обеспечению безопасности людей и созданию максимальных удобных условий для совершения обряда.