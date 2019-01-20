2019-01-20T11:09:12+03:00
Общество

В Лабытнангах власти признали дом со льдом в подъезде неприглядным

К управляющей компании возникли вопросы
Алена Кульмухаметова
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Фото из группы "Лабытнанги-info" в соцсети ВконтактеФото из группы "Лабытнанги-info" в соцсети Вконтакте
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Последствия аварийной ситуации в подъезде дома № 20 по улице Мира в Лабытнангах устранены. Об этом сообщил заместитель главы администрации города, курирующий сферу ЖКХ, Александр Осипенко.

Чиновник взял решение вопроса по дальнейшей эксплуатации дома под личный контроль:

- Мы обязательно разберёмся в сложившейся ситуации. Визуально дом в результате ненадлежащего содержания имеет весьма неприглядный вид. Есть вопросы к работе управляющей компании. Дальнейшая судьба дома будет решена в тесном взаимодействии с жителями с учётом объективной оценки его состояния, - заявил Александр Осипенко.

Напомним, подъезд в жилом доме Лабытнанги, где лестница превратилась в ледяную горку, стал поводом для разбирательства. Прокуратуры автономного округа после публикации в соцсетях фото и сообщения, что на лестницу жилого дома приходится носить соль, чтоб поскользнуться на ступеньках, организовало проверку.

Выяснилось, температурный режим в подъезде был нарушен еще 10 января, при этом управляющая организация бездействует, на заявки жильцов не реагирует.

- При осмотре подъезда установлено, что следы обледенения отсутствуют, расположенная в подъезде труба водоснабжения перемотана скотчем, работы по восстановлению герметичности трубы не проведены, - отмечает прокуратура ЯНАО на своем официальном сайте.

В ходе проверки будут установлены причины возникновения аварии, полнота проведенных мероприятий по устранению ее последствий, а также причины, по которым управляющая организация длительное время не реагировала на обращения жильцов дома.

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