2019-01-20T06:49:25+03:00
Общество

Погода на Ямале 20 января: -19 градусов и без осадков

Местами по округу к вечеру похолодает
Алена Кульмухаметова
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Фото из группы "Надым" в соцсети ВКонтактеФото из группы "Надым" в соцсети ВКонтакте
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В Салехарде переменная облачность, утром возможен небольшой снег. Ветер переменных направлений: западный, юго-западный, южный, юго-восточный, восточный 1-6 метров в секунду. Температура воздуха: -19, -28 градусов.

В Лабытнангах переменная облачность и без осадков. Ветер южный, северо-западный, юго-западный, южный, юго-восточный, восточный 2-6 метров в секунду. Температура воздуха: -22, -18 градусов.

В Ноябрьске утром ясная погода, затем небо затянет тучами. Ветер северо-западный, северо-восточный, восточный, юго-восточный 2-6 метров в секунду. Температура воздуха: -17, -11 градусов.

В Новом Уренгое облачно и без осадков. Ветер юго-западный, западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха: -27, -18 градусов.

В Надыме днём ясная погода, без осадков. Ветер юго-западный, западный, южный 1-5 метров в секунду. Температура воздуха: -18, -26 градусов.

В Муравленко переменная облачность и без осадков. Ветер северный, восточный, юго-восточный 2-6 метров в секунду. Температура воздуха: -17, -14 градусов.

В Тарко-Сале ясная погода и без осадков. Ветер западный, юго-восточный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха: -21, -23 градуса.

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