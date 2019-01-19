2019-01-19T15:44:19+03:00
Общество

Зимник «Салехард-Надым» открыт для движения

Накануне из-за непогоды движение транспорта было приостановлено
Алена Кульмухаметова
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Фото из соцсети ВконтактеФото из соцсети Вконтакте
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Движение для полноприводных автомобилей массой до 15 тонн открыто 19 января с 15:00 на зимнике «Салехард-Надым». Об этом сообщает группа «Дороги и транспорт Ямала» в социальной сети ВКонтакте.

С 20:00 зимник откроется для всех видов транспорта общей массой до 30 тонн.

При этом, закрыто движение по зимнику «Уренгой-Красноселькуп» для всех автомобилей по метеоусловиям. На сезонных трассах

«Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале» разрешено движение полноприводным авто массой до 10 тонн.

На зимнике «Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги» открыто движение для транспорта массой до 15 тонн

Телефон для справок о работе зимников: +7 (34922) 7-17-04.

Напомним, на Ямале утром 18 января действовал только один зимник «Лабытнанги - Мужи - Азовы – Теги». Дорога доступна для всех видов автотранспорта общей массой до 15 тонн. Остальные три были закрыты. Причем автодороги «Салехард-Надым», «Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале» не действовали еще с 17 января из-за порывистого ветра со снегом, недостаточной видимости.

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