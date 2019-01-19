В Салехарде на реке Полябта оборудованы две купели

СЕГОДНЯ 14:37 2019-01-19T14:37:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 10 января, православные отмечают большой церковный праздник - Крещение Господне. По традиции в этот день многие окунаются в прорубь. Считается, что святая вода обладает огромной силой и будет охранять верующих весь год.

Как сообщает администрация города Салехард, на реке Полябта оборудованы две купели с настилом и перилами, и три палатки для переодевания - две женских и одна мужская. Здесь же, в автобусе, можно согреться горячим чаем с булочкой. Также на реке дежурят спасатели, медики и сотрудники полиции.

Отметим, что главной традицией, которая сопровождает праздник Крещения, является освящение воды. Обряд совершается дважды - в канун праздника 18 января и 19 января после литургии. По церковным канонам, после чтения молитв и троекратного погружения креста в освящаемую воду она наделяется особой силой и становится святой.

Считается также, что в день Крещения вся вода на Земле приобретает особые свойства. Верующие могут хранить богоявленскую воду до следующего праздника. Пьют ее натощак, произнеся молитву, и используют для окропления жилища.