2019-01-19T14:37:22+03:00
Общество

В Салехарде на реке Полябта оборудованы две купели

На реке дежурят спасатели, медики и сотрудники полиции
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайта администрации города СалехардФото с сайта администрации города Салехард
Изменить размер текста:

Сегодня, 10 января, православные отмечают большой церковный праздник - Крещение Господне. По традиции в этот день многие окунаются в прорубь. Считается, что святая вода обладает огромной силой и будет охранять верующих весь год.

Как сообщает администрация города Салехард, на реке Полябта оборудованы две купели с настилом и перилами, и три палатки для переодевания - две женских и одна мужская. Здесь же, в автобусе, можно согреться горячим чаем с булочкой. Также на реке дежурят спасатели, медики и сотрудники полиции.

Отметим, что главной традицией, которая сопровождает праздник Крещения, является освящение воды. Обряд совершается дважды - в канун праздника 18 января и 19 января после литургии. По церковным канонам, после чтения молитв и троекратного погружения креста в освящаемую воду она наделяется особой силой и становится святой.

Считается также, что в день Крещения вся вода на Земле приобретает особые свойства. Верующие могут хранить богоявленскую воду до следующего праздника. Пьют ее натощак, произнеся молитву, и используют для окропления жилища.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нетрезвый житель Нового Уренгоя «сломал» лицо собутыльнику
Ноябряне в метель вышли на каток
Безработная жительница Лабытнангов несправедливо обвиняла знакомого в краже телефона
Погода на Ямале 19 января: -15 градусов и снегопад
На Ямале беспилотники будут мониторить пожарную обстановку
В Ноябрьске ищут очевидцев ДТП с пострадавшими пешеходами
В Лабытнанги в гараже обнаружили 1 760 бутылок опасного алкоголя
На двух ямальских зимниках возобновилось движение транспорта
В Новом Уренгое наркоделец, сбежавший от правосудия, может сесть на 15 лет
Вступать в программу «Материнский капитал» ямальцы могут до 2022 года
Новоуренгоец во время ссоры порезал жену кружкой
В Салехарде во время Крестного хода 19 января перекроют улицы города
Администрация Муравленко заплатила ребёнку, покусанному собакой, 50 тысяч рублей
Северный широтный ход признан один из крупнейших инфраструктурных проектов России
В Ноябрьске по требованию прокуратуры крыши детсадов очистили от снега
Надымчанина, закопавшего в лесу попутчицу, посадили на 8 лет
Ребенок, который родился у матери в коме, - под наблюдением врачей в Москве