Нетрезвый житель Нового Уренгоя «сломал» лицо собутыльнику
Посиделки в середине декабря завершились больницей
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Избиение приятеля случилось 15 декабря 2018 года в Новом Уренгое. Мужчина обратился за помощью к медикам с переломами костей лица. Врач позвонила в полицию.
Как сообщает УМВД по ЯНАО, злоумышленник распивал спиртные напитки со своим знакомым. Между нетрезвыми мужчинами произошел конфликт, в результате которого один нанес другому несколько ударов кулаком в лицо 54-летнему приятелю, причинив ему вред здоровью средней тяжести.
По данному факту возбуждено уголовное дело по «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Уголовное дело расследовано и направлено в суд.
Злоумышленнику грозит до 3 лет лишения свободы.